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В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший

Четверг 07 сентября 2023 16:59
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В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший Фото: в Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 7 сентября, в Сумской и Харьковской областях четыре человека пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

Изюмский район Харьковской области.

"В больницу поступило сообщение о том, что около 11:00 недалеко от села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Пострадавших доставили в районную больницу", - пишет пресс-служба.

Позже стало известно о смерти мужчины в медицинском учреждении.

Барвенковская громада Харьковской области

Около 11:30 вблизи села Архангеловка трактор наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. В результате взрыва ранения получил 42-летний мужчина.

Великописаревская громада Сумской области

Комбайн подорвался на мине во время работы на подсолнечном поле. Комбайнера госпитализировали.

"К сожалению, это уже второй случай подрыва гражданских в области за эту неделю. Буквально вчера вблизи города Ворожба легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе", - пишет пресс-служба Сумской ОВА.

Как защитить себя во время минной опасности:

  • не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
  • не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией.

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харков Сумская область
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