У Сумській області згоріло 50 гектарів лісу через постійні обстріли окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північний лісовий офіс у Facebook.

Як зазначається, протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів.

"Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум'я поширюється з шаленою швидкістю", - йдеться у повідомленні.

Лісівники намагаються стримати вогонь, але через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах.

За останніми даними, у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. На території філії були виявлені бляшанки з запальною сумішшю, які ворог скидає за допомогою дронів. Саме це могло стати головною причиною численних загорянь.

Завдяки діям лісової охорони всі пожежі були оперативно ліквідовані.

У Сумській філії зафіксовано дві пожежі, на даний момент площа складає мінімум 5 гектарів (інформація уточнюється). Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити з 19:00 19 вересня, о 03:00 її було локалізовано.