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В Сумской области сгорело 50 гектаров леса из-за постоянных обстрелов оккупантов

Сумы, Пятница 20 сентября 2024 16:30
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В Сумской области сгорело 50 гектаров леса из-за постоянных обстрелов оккупантов Фото: в Сумской области сгорело 50 гектаров леса из-за обстрелов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области уничтожены 50 гектаров леса. Причиной масштабных лесных пожаров являются постоянные обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северный лесной офис Facebook.

Как отмечается, за последние сутки в лесах Сумской области возникло 13 лесных пожаров, охвативших минимум 50 гектаров.

"Причиной стали непрерывные обстрелы, продолжающиеся как днем, так и ночью. Из-за сухой погоды и ветра пламя распространяется с бешеной скоростью", - говорится в сообщении.

Лесники пытаются сдержать огонь, но из-за опасности и заминированных территорий они могут работать только в доступных зонах.

По последним данным, в Свеском филиале возникло 11 пожаров на площади 47,3 гектара. На территории филиала были обнаружены жестянки с зажигательной смесью, которые враг сбрасывает с помощью дронов. Это могло стать главной причиной многочисленных возгораний.

Благодаря действиям лесной охраны все пожары были оперативно ликвидированы.

В Сумском филиале зафиксировано два пожара, сейчас площадь составляет минимум 5 гектаров (информация уточняется). Один пожар ликвидировали, другой пытаются потушить с 19:00 19 сентября, в 03:00 он был локализован.

Пожары в Киевской области

Как известно, под Вышгородом в Киевской области произошли масштабные пожары. Там горят торфяники, тушение усложняет порывистый ветер.

Сегодня, 20 сентября, в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха, столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Киев окутал смог, а жителям посоветовали по возможности не выходить из дома и обязательно закрывать окна.

Детальнее о загрязнении воздуха в Киеве и представляет ли это угрозу - в материале РБК-Украина.

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