В Сумской области сгорело 50 гектаров леса из-за постоянных обстрелов оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северный лесной офис Facebook.

Как отмечается, за последние сутки в лесах Сумской области возникло 13 лесных пожаров, охвативших минимум 50 гектаров.

"Причиной стали непрерывные обстрелы, продолжающиеся как днем, так и ночью. Из-за сухой погоды и ветра пламя распространяется с бешеной скоростью", - говорится в сообщении.

Лесники пытаются сдержать огонь, но из-за опасности и заминированных территорий они могут работать только в доступных зонах.

По последним данным, в Свеском филиале возникло 11 пожаров на площади 47,3 гектара. На территории филиала были обнаружены жестянки с зажигательной смесью, которые враг сбрасывает с помощью дронов. Это могло стать главной причиной многочисленных возгораний.

Благодаря действиям лесной охраны все пожары были оперативно ликвидированы.

В Сумском филиале зафиксировано два пожара, сейчас площадь составляет минимум 5 гектаров (информация уточняется). Один пожар ликвидировали, другой пытаются потушить с 19:00 19 сентября, в 03:00 он был локализован.