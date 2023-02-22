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У Сумській області завтра пройдуть навчальні стрільби: в яких громадах

Фото: військовий (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, на території двох громад Сумської області відбуватимуться навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"23 лютого в Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації закликали людей зберігати спокій у разі того, якщо хтось почує звуки пострілів чи відлуння вибухів.

"Наші захисники відточують свою майстерність", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Військові зафіксували ще 15 ударів.

Російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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