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В Сумской области завтра пройдут учебные стрельбы: в каких громадах

Фото: военный (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, на территории двух общин Сумской области будут проходить учебные стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"23 февраля в Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.

В областной администрации призвали людей сохранять покой в случае того, если кто-то услышит звуки выстрелов или эхо взрывов.

"Наши защитники оттачивают свое мастерство", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Военные зафиксировали еще 15 ударов.

Российские войска утром 22 февраля обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

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