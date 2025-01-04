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В Сумській області завершили рятувальні роботи після удару РФ по багатоповерхівці

Фото: місце російського авіаудару по будинку в селищі Свеса 4 січня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В селищі Свеса Шосткинського району Сумської області після сьогоднішнього російського авіаудару по житловому сектору вже завершили проведення аварійно-рятувальних робіт. Кількість постраждалих лишилася такою самою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники поінформували про завершення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на місці "прильоту" по населеному пункту Шосткинського району.

"До проведення пошукових робіт також залучались кінологічні розрахунки ДСНС. Людей під завалами не виявлено", - поінформували рятувальники.  

Відтак остаточні дані щодо постраждалих лишилися такими: травми через ворожий авіаудар отримали 10 людей, серед них - двоє дітей

Інші наслідки бомбового удару

Надзвичайники розповіли, що в результаті російської атаки, у п'ятиповерховому житловому будинку було зруйновано 15 квартир, а також був зруйнований 1 приватний будинок.

"Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900  вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках", - передали в Службі.

Загалом на місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, додали надзвичайники.

 

Авіаудар РФ по багатоповерхівці в Сумській області

Як повідомлялося раніше, вдень 4 січня російські терористи скинули бомбу на багатоповерхівку у Сумській області. Спочатку повідомлялося про п'ятьох травмованих.

Пізніше стало відомо, що через ворожий авіаудар кількість постраждалих зросла вдвічі - до 10 людей.

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