В Сумской области завершили спасательные работы после удара РФ по многоэтажке

Чрезвычайники проинформировали о завершении аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте "прилета" по населенному пункту Шосткинского района.

"К проведению поисковых работ также привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Людей под завалами не обнаружено", - проинформировали спасатели.

Таким образом окончательные данные о пострадавших остались такими: травмы из-за вражеского авиаудара получили 10 человек, среди них - двое детей.

Другие последствия бомбового удара

Чрезвычайники рассказали, что в результате российской атаки, в пятиэтажном жилом доме было разрушено 15 квартир, а также был разрушен 1 частный дом.

"Взрывной волной повреждено около 900 окон в 4-х пятиэтажных жилых домах и 7-ми частных жилых домах", - передали в Службе.

Всего на месте происшествия работало 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС, добавили чрезвычайники.

Авиаудар РФ по многоэтажке в Сумской области

Как сообщалось ранее, днем 4 января российские террористы сбросили бомбу на многоэтажку в Сумской области. Сначала сообщалось о пяти травмированных.

Позже стало известно, что из-за вражеского авиаудара количество пострадавших возросло вдвое - до 10 человек.