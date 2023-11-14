У Сумській області затримали банду контрабандистів. Вилучили наркотиків на 9 млн гривень

Правоохоронці затримали в Сумській області контрабандистів, які хотіли продати за кордон наркотиків на 9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Сумській області.

Деталі справи

Як встановило слідство, до складу наркоугруповання входили кілька жителів Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон отримані з підпільних нарколабораторій психотропи.

Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки в кримінальних колах, а щоб переправити "товар" за кордон залучали власних наркодилерів.

Зловмисників затримали

У результаті комплексних заходів "на гарячому" викрито двох організаторів злочинного угруповання, які намагалися контрабандою переправити "товар" на суму 9 млн гривень за цінами чорного ринку.

Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено:

15 кг особливо небезпечної психотропної речовини "PVP";

незареєстровану вогнепальну зброю з набоями;

мобільні телефони, флеш-носії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Яке покарання загрожує наркоторговцям

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили обом організаторам наркоугруповання про підозру за фактом замаху на контрабанду психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб.

Фото: Затримання (facebook.com/ssu.sumy)

Злочинні дії одного з них також кваліфіковані за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

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