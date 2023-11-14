В Сумской области задержали банду контрабандистов. Изъяли наркотиков на 9 млн гривен

Правоохранители задержали в Сумской области контрабандистов, которые хотели продать за границу наркотиков на 9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Сумской области.

Детали дела

Как установило следствие, в состав наркогруппировки входили несколько жителей Сумской и Черниговской областей, которые планировали переправлять контрабандой за границу полученные из подпольных нарколабораторий психотропы.

Для поиска клиентов фигуранты использовали собственные связи в криминальных кругах, а чтобы переправить "товар" за границу привлекали собственных наркодилеров.

Злоумышленников задержали

В результате комплексных мероприятий "с поличным" разоблачены два организатора преступной группировки, которые пытались контрабандой переправить "товар" на сумму 9 млн гривен по ценам черного рынка.

Во время обысков по местам жительства и в складских помещениях у злоумышленников изъято:

15 кг особо опасного психотропного вещества "PVP";

незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами;

мобильные телефоны, флеш-носители и черновые записи с поличным.

Какое наказание грозит наркоторговцам

Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили обоим организаторам наркогруппировки о подозрении по факту покушения на контрабанду психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Задержание (facebook.com/ssu.sumy)

Преступные действия одного из них также квалифицированы по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения.

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