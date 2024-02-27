У Сумській області загинули двоє поліцейських внаслідок повторного удару РФ по фермі

Двоє поліцейських загинули внаслідок повторного обстрілу фермерського угіддя у Сумській області. Ще четверо правоохоронців поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал главу МВС Ігоря Клименко.
Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоби задокументувати попередній удар загарбників.
"В цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.
Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - зауважив він.
Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ.
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