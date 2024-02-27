У Сумській області загинули двоє поліцейських внаслідок повторного удару РФ по фермі

Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоби задокументувати попередній удар загарбників.

"В цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.

Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - зауважив він.

Фото: рятувальна операція на фермерському угідді після обстрілу РФ в Сумській області (https://t.me/Klymenko_MVS/752)