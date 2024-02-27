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У Сумській області загинули двоє поліцейських внаслідок повторного удару РФ по фермі

Фото: дДвоє поліцейських загинули внаслідок повторної атаки РФ по фермі в Сумській області (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Ярослава Борзова

Двоє поліцейських загинули внаслідок повторного обстрілу фермерського угіддя у Сумській області. Ще четверо правоохоронців поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал главу МВС Ігоря Клименко.

Як зазначає Клименко, правоохоронці прибули на місце, щоби задокументувати попередній удар загарбників.

"В цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив він.

Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу. 

"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - зауважив він. 

Фото: рятувальна операція на фермерському угідді після обстрілу РФ в Сумській області (https://t.me/Klymenko_MVS/752)

Обстріли РФ Сумської області

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ.

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Сумська область