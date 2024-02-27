В Сумской области погибли двое полицейских в результате повторного удара РФ по ферме

Как отмечает Клименко, правоохранители прибыли на место, чтобы задокументировать предварительный удар захватчиков.

"В это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям", - сообщил он.

Тела двух полицейских спасатели извлекли из-под завалов. Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.

"Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными Присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова", - отметил он.

Фото: спасательная операция на фермерском угодье после обстрела РФ в Сумской области (https://t.me/Klymenko_MVS/752)