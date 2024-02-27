Ситуація на фронті сьогодні 27 лютого

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському і Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ Сумської області; Великий Бурлук, Федорівка, Синьківка Харківської області; Терни, Переїзне, Часів Яр, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Первомайське, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське; Левадне, Оріхів, Новоселівка, Любимівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку захисниками відбили 6 атак противника біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують розширювати плацдарм. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

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