В Сумской области зафиксировали 15 вражеских прилетов из миномета, есть повреждения
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Военные зафиксировали еще 15 ударов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".
"С 11:05 до 11:10 сообщили о 8 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопыч. Потерь среди личного состава, техники и среди местного населения нет. Повреждены дорожные покрытия, сельскохозяйственные и жилые здания в местных дворах", - пишет пресс-служба.
Также с 12:15 до 12:25 было зафиксировано 7 прилетов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи. Указывается, что потерь среди личного состава или местного населения нет. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты, сегодня 22 февраля, обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
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