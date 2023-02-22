В Сумской области зафиксировали 15 вражеских прилетов из миномета, есть повреждения

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".

"С 11:05 до 11:10 сообщили о 8 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопыч. Потерь среди личного состава, техники и среди местного населения нет. Повреждены дорожные покрытия, сельскохозяйственные и жилые здания в местных дворах", - пишет пресс-служба.

Также с 12:15 до 12:25 было зафиксировано 7 прилетов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи. Указывается, что потерь среди личного состава или местного населения нет. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.