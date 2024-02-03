В Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні: деталі та список

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:
Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.
А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.
Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.
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