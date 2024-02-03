В Сумской области запретили движение по дорогам в приграничье: детали и список

В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:
В последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.
А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.
Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.
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