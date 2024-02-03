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В Сумской области запретили движение по дорогам в приграничье: детали и список

Фото: в Сумской области запретили движение по дорогам в приграничье (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Список дорог

  • Рыжевка - Будки;
  • Будки -Искрисковщина;
  • Бессалевка -Искрисковщина;
  • Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;
  • Павловка - Екатериновка - Ободы;
  • Ободы - Степное - Первое Мая;
  • Степное - Первое Мая - Константиновка;
  • Кондратовка - Андреевка;
  • Андреевка - Алексеевка;
  • Беловоды - Водологи - Новониколаевка;
  • Мирополье - Миропольское;
  • Миропольское - Проходы - Турья;
  • Мирополье - Миропольское - Великий Прикол;
  • Турья - Степок;
  • Угроиды - Степок;
  • Михайловское - Степок;
  • Покровское - Степок;
  • Покровка - Михайловка;
  • Покровка - Поповка -Высокое;
  • Покровка - Краснополье;
  • Рясное - Майское - Мезеновка;
  • Порозок – Поповка;
  • Александровка - Пономаренки.

Ограничения в движении на остальных дорогах

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:

  • с 8.00 до 17.00 до мая 2024;
  • с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты. 

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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Сумская областьДРГ