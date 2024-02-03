В Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні: деталі та список

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Список доріг

Рижівка - Будки;

Будки - Іскрисківщина;

Безсалівка - Іскрисківщина;

Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;

Павлівка - Катеринівка - Ободи;

Ободи - Степне - Перше Травня;

Степне - Перше травня - Костянтинівка;

Кіндратівка - Андріївка;

Андріїівка - Олексіївка;

Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;

Миропілля - Миропільське;

Миропільське - Проходи - Тур’я;

Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;

Тур’я - Степок;

Угроїди - Степок;

Михайлівське - Степок;

Покровське - Степок;

Покровка - Михайлівка;

Покровка - Попівка - Високе;

Покровка - Краснопілля;

Рясне - Майське - Мезенівка;

Порозок - Попівка;

Олександрівка - Пономаренки.

Обмеження в русі на решті доріг

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;

з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.