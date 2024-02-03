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В Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні: деталі та список

Суми, Субота 03 лютого 2024 09:45
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В Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні: деталі та список Фото: в Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Список доріг

  • Рижівка - Будки;
  • Будки - Іскрисківщина;
  • Безсалівка - Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;
  • Павлівка - Катеринівка - Ободи;
  • Ободи - Степне - Перше Травня;
  • Степне - Перше травня - Костянтинівка;
  • Кіндратівка - Андріївка;
  • Андріїівка - Олексіївка;
  • Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;
  • Миропілля - Миропільське;
  • Миропільське - Проходи - Тур’я;
  • Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;
  • Тур’я - Степок;
  • Угроїди - Степок;
  • Михайлівське - Степок;
  • Покровське - Степок;
  • Покровка - Михайлівка;
  • Покровка - Попівка - Високе;
  • Покровка - Краснопілля;
  • Рясне - Майське - Мезенівка;
  • Порозок - Попівка;
  • Олександрівка - Пономаренки.

Обмеження в русі на решті доріг

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

  • з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;
  • з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.

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Сумська область ДРГ
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