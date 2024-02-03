В Сумской области запретили движение по дорогам в приграничье: детали и список

В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Список дорог

Рыжевка - Будки;

Будки -Искрисковщина;

Бессалевка -Искрисковщина;

Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;

Павловка - Екатериновка - Ободы;

Ободы - Степное - Первое Мая;

Степное - Первое Мая - Константиновка;

Кондратовка - Андреевка;

Андреевка - Алексеевка;

Беловоды - Водологи - Новониколаевка;

Мирополье - Миропольское;

Миропольское - Проходы - Турья;

Мирополье - Миропольское - Великий Прикол;

Турья - Степок;

Угроиды - Степок;

Михайловское - Степок;

Покровское - Степок;

Покровка - Михайловка;

Покровка - Поповка -Высокое;

Покровка - Краснополье;

Рясное - Майское - Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка - Пономаренки.

Ограничения в движении на остальных дорогах

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:

с 8.00 до 17.00 до мая 2024;

с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.