Росіяни обстріляли автомобіль ДСНС на Сумщині: двоє рятувальників у лікарні (фото)

Повідомляється, що на місце події прибули рятувальники ДСНС, щоб обстежити пошкоджені будівлі та надати допомогу жителям. Однак незабаром ворог повторив атаку, спрямувавши вогонь безпосередньо по співробітниках служби.

Двоє рятувальників зазнали травм і були екстрено доставлені в лікарню. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Під час обстрілу також було пошкоджено пожежний автомобіль, який перебував на місці для ліквідації наслідків удару.

Після того як співробітники ДСНС завершили роботи та покинули територію, противник знову завдав удару по тій самій локації. На думку представників ДСНС, такий характер обстрілу вказує на умисний вплив на підрозділи екстрених служб, які займаються порятунком мирного населення.