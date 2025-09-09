UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни обстріляли автомобіль ДСНС на Сумщині: двоє рятувальників у лікарні (фото)

Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС
Автор: RBC.UA

У Сумській області російські війська обстріляли рятувальників, які прибули обстежити житловий сектор Білопільського району. Трохи раніше туди також було завдано удару ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в мережі Telegram.

Повідомляється, що на місце події прибули рятувальники ДСНС, щоб обстежити пошкоджені будівлі та надати допомогу жителям. Однак незабаром ворог повторив атаку, спрямувавши вогонь безпосередньо по співробітниках служби.

Двоє рятувальників зазнали травм і були екстрено доставлені в лікарню. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Під час обстрілу також було пошкоджено пожежний автомобіль, який перебував на місці для ліквідації наслідків удару.

Після того як співробітники ДСНС завершили роботи та покинули територію, противник знову завдав удару по тій самій локації. На думку представників ДСНС, такий характер обстрілу вказує на умисний вплив на підрозділи екстрених служб, які займаються порятунком мирного населення.

Обстріл автомобіля рятувальників. Фото: ДСНС

 

 

 

 

 

 

Відомо, що Росія атакувала автомобіль представників ДСНС у Краматорську під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Удар було завдано спеціально. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також ми писали, що російські сили намагаються закріпитися на північних підступах до Слов'янська в Донецькій області. Ворог прагне встановити вогневий контроль над околицями міста та основними дорогами, що ведуть до нього.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиДСНСВійна в Україні