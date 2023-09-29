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Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: які наслідки

Миколаїв, П'ятниця 29 вересня 2023 07:54
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Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: які наслідки Фото: росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 29 вересня завдала ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Близько 4:13 росіяни завдали ракетного удару. Було влучання у об’єкт інфраструктури на околицях міста.

"Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", - йдеться у повідомленні.

Детальна інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. Інформації про постраждалих немає.

Вибухи у Миколаєві

Як ми раніше повідомляли, цієї ночі у Миколаєві пролунали щонайменше два потужні вибухи. В області лунала повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито удар "Іскандерів", а Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що ввечері 27 вересня окупанти також вдарили по Миколаєву ракетою. За даними Миколаївської ОВА, було влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста.

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