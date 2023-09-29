ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области ночью "приземлили" российский беспилотник

Сумы, Пятница 29 сентября 2023 08:10
UA EN RU
В Сумской области ночью "приземлили" российский беспилотник Фото: в Сумской области сбили беспилотник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский беспилотник сбила противовоздушную оборону Украины ночью 29 сентября. Это произошло в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Над Сумской областью этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

В ОВА не уточнили, какой именно дрон сбили в Сумской области: ударный или разведывательный.

Ночные обстрелы Украины

Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской области, а также на юге Украины, а именно в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В сети сообщалось о взрывах в Сумской области. Но более подробной информации о причинах не поступало.

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Российские ракеты попали в объект инфраструктуры в окрестностях города. Там вспыхнула сухая трава, но возгорание уже ликвидировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО атака дронов Сумская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых