В Сумской области ночью "приземлили" российский беспилотник
Российский беспилотник сбила противовоздушную оборону Украины ночью 29 сентября. Это произошло в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.
"Над Сумской областью этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.
В ОВА не уточнили, какой именно дрон сбили в Сумской области: ударный или разведывательный.
Ночные обстрелы Украины
Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской области, а также на юге Украины, а именно в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В сети сообщалось о взрывах в Сумской области. Но более подробной информации о причинах не поступало.
Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Российские ракеты попали в объект инфраструктуры в окрестностях города. Там вспыхнула сухая трава, но возгорание уже ликвидировано.
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