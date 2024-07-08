ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумській області внаслідок ракетного удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Понеділок 08 липня 2024 10:11
UA EN RU
У Сумській області внаслідок ракетного удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У селі Стецьківка Сумської області пролунав вибух. Ймовірно, російські загарбники завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Оперативного командування "Північ" в Facebook.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

"Стецьківка - 1 вибух, ймовірно ракетний удар. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Атаки на Сумську область

Вчора ввечері, після 23:00, російські війська завдали ракетного удару по передмістю Сум. Тоді в ОВА заявили, що наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Крім того, 6 липня ворог також завдав удару по енергетичному об'єкту в Сумській області, що призвело до перебоїв з електропостачанням в регіоні. Знеструмлення торкнулися й деяких районів Харківської області.

21 травня ввечері Росія завдала ударів дронами-камікадзе "Шахед" по українській території, що спричинило повітряну тривогу в кількох областях.

Близько півночі надходили повідомлення про те, що ворожі безпілотники прямують до Конотопа та Шостки Сумської області, де згодом пролунали вибухи.

Згодом Сумська ОВА повідомила, що росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти Конотопа та Шостки, що призвело до знеструмлення в цих населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Звідки власна нафта в Україні та як намагаються наростити видобуток в умовах війни
Звідки власна нафта в Україні та як намагаються наростити видобуток в умовах війни
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон