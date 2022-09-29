ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области военные сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия (фото)

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 15:09
В Сумской области военные сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия (фото) Фото: Орлан-10 (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области украинские военные "приземлили" вражеский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку".
Сегодня, в зоне ответственности ОТУ Сумы, минус один российский "Орлан-10", пересекший границу Украины", - пишет Живицкий.

Фото: Орлан-10 (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины уничтожили большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.

Также на Бахмутском направлении ВСУ удалось уничтожить наблюдательный пункт оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Российская Федерация
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана