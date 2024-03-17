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В Сумській області військові тричі завадили ворожим ДРГ пробратися вглиб України

Фото: в Сумській області військові тричі завадили ворожим ДРГ пробратися вглиб України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області прикордонники разом з бійцями Сил оборони завадили трьом спробам проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", - пише пресслужба. 

В інших двох випадках, як розповідає ДПСУ, прикордонники разом з українськими військовими завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили по них вогонь. 

Для посилення напрямків заходу ДРГ були направлені підрозділи ДПСУ, Національної гвардії України (НГУ) та Збройні сили України (ЗСУ). Зокрема залучено артилерійський та мінометний розрахунки.

"В усіх трьох випадках – плани противника зірвано, ворог відійшов назад", - відзначає ДПСУ. 

Російські ДРГ

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

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