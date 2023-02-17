У Сумській області спростували фейки про скупчення військ РФ на кордоні

Українські військові не фіксують ударних угруповань росіян поблизу кордону з Сумською областю, про які нібито заявив лейтенант ЗСУ у коментарі The Times.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.
"Інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з Сумською областю не відповідає дійсності. Станом на сьогоднішній день, за інформацією військових, ударне угруповання ворога на кордоні з Сумською областю не зафіксовано", - наголошують у відомстві.
Також в ОВА додають, що вже звернулися до правоохоронних органів для перевірки вкиду про велике угруповання росіян на кордоні.
У відомстві зазначають, що за попередніми даними, це інформаційно-психологічна операція ворога.
Варто зауважити, що такі фейки оприлюднило західне видання The Times з посиланням на українського лейтенанта Андрія Гулакова.
"По той бік кордону з Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут колись була", - нібито заявив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вже розпочала свій новий наступ в Україні. Атаки відбуваються на кількох напрямках.
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