В Сумской области опровергли фейки о скоплении войск РФ на границе

"Информация о 10 тысячах российских военных на границе с Сумской областью не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", - подчеркивают в ведомстве.

Также в ОВА добавляют, что уже обратились в правоохранительные органы для проверки вброса о большой группировке россиян на границе.

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, это информационно-психологическая операция врага.

Стоит заметить, что такие фейки обнародовало западное издание The Times со ссылкой на украинского лейтенанта Андрея Гулакова.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - якобы заявил он изданию.