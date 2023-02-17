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В Сумской области опровергли фейки о скоплении войск РФ на границе

Иллюстративное фото: в Сумской области опровергли фейки о скоплении войск РФ на границе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не фиксируют ударных группировок россиян вблизи границы с Сумской областью, о которых якобы заявил лейтенант ВСУ в комментарии The Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Информация о 10 тысячах российских военных на границе с Сумской областью не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", - подчеркивают в ведомстве.

Также в ОВА добавляют, что уже обратились в правоохранительные органы для проверки вброса о большой группировке россиян на границе.

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, это информационно-психологическая операция врага.

Стоит заметить, что такие фейки обнародовало западное издание The Times со ссылкой на украинского лейтенанта Андрея Гулакова.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - якобы заявил он изданию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия уже начала свое новое наступление в Украине. Атаки происходят на нескольких направлениях.

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