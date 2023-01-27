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В Сумській області СБУ затримала колаборантів, які фінансували окупантів

Фото: в Сумській області СБУ затримала колаборантів (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Малиновський

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох колаборантів, які допомагали фінансувати окупантів на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією правоохоронців, злочинці допомагали росіянам конвертувати награбовані на окупованих територіях гривні в рублі.

"Організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України”, - повідомили в СБУ.

Після цього злочинці на території України за допомогою підпільних "обмінників" нелегально конвертували рублі в гривні і переправляли ці гроші до РФ в обхід КПП. За попередніми даними, завдяки цій схемі росіяни отримали понад 10 млн рублів. Як свідчать оперативні дані, з кожного обміну зловмисники мали свій відсоток, і розраховували на лояльність росіян у разі захоплення регіону.

Слідчі СБУ повідомили обом колаборантам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку року СБУ затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Він охороняв захоплені російськими військами адміністративні будівлі під час окупації міста.

Також повідомлялось, що з лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

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колаборантСлужба безпеки УкраїниСумська область