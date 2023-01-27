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В Сумской области СБУ задержала коллаборантов, финансировавших оккупантов

Фото: в Сумской области СБУ задержала коллаборантов (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Малиновский

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух коллаборантов, которые помогали финансировать оккупантов на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.

По информации правоохранителей, преступники помогали россиянам конвертировать награбленные на оккупированных территориях гривны в рубли.

"Организаторы скрыто пересекали границу и на территории РФ встречались с представителями командования оккупационных группировок. Те передавали дельцам деньги, похищенные у мирных жителей временно оккупированных районов востока Украины", - сообщили в СБУ.

После этого преступники на территории Украины посредством подпольных "обменников" нелегально конвертировали рубли в гривны и переправляли эти деньги в РФ в обход КПП. По предварительным данным, благодаря этой схеме россияне получили более 10 млн рублей. Как свидетельствуют оперативные данные, по каждому обмену у злоумышленников был свой процент, а также они рассчитывали на лояльность россиян в случае захвата региона.

Следователи СБУ сообщили обоим коллаборантам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале года СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта. Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.

Также сообщалось, что с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по факту коллаборационизма.

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колаборантСлужба безопасности УкраиныСумская область