В Сумській області СБУ затримала колаборантів, які фінансували окупантів

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох колаборантів, які допомагали фінансувати окупантів на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

За інформацією правоохоронців, злочинці допомагали росіянам конвертувати награбовані на окупованих територіях гривні в рублі.

"Організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України”, - повідомили в СБУ.

Після цього злочинці на території України за допомогою підпільних "обмінників" нелегально конвертували рублі в гривні і переправляли ці гроші до РФ в обхід КПП. За попередніми даними, завдяки цій схемі росіяни отримали понад 10 млн рублів. Як свідчать оперативні дані, з кожного обміну зловмисники мали свій відсоток, і розраховували на лояльність росіян у разі захоплення регіону.

Слідчі СБУ повідомили обом колаборантам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.