В Сумской области СБУ задержала коллаборантов, финансировавших оккупантов
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух коллаборантов, которые помогали финансировать оккупантов на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.
По информации правоохранителей, преступники помогали россиянам конвертировать награбленные на оккупированных территориях гривны в рубли.
"Организаторы скрыто пересекали границу и на территории РФ встречались с представителями командования оккупационных группировок. Те передавали дельцам деньги, похищенные у мирных жителей временно оккупированных районов востока Украины", - сообщили в СБУ.
После этого преступники на территории Украины посредством подпольных "обменников" нелегально конвертировали рубли в гривны и переправляли эти деньги в РФ в обход КПП. По предварительным данным, благодаря этой схеме россияне получили более 10 млн рублей. Как свидетельствуют оперативные данные, по каждому обмену у злоумышленников был свой процент, а также они рассчитывали на лояльность россиян в случае захвата региона.
Следователи СБУ сообщили обоим коллаборантам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в начале года СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта. Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.
Также сообщалось, что с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по факту коллаборационизма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.