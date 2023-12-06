UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Сумській області рятувальники двічі потрапили під обстріл РФ (фото)

Фото: в Сумській області рятувальники потрапили під обстріл РФ (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Під час ліквідації пожежі, що була спричинена ворожим ударом з боку Російської Федерації, українські вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, через ворожий удар виникла пожежа в одному із населених пунктів Шосткинського району.

"Горіння відбувалось в житловому секторі. Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були двічі терміново покидати місце події, оскільки  починались повторні ворожі обстріли", - повідомили в службі.

 

Однак, попри атаки РФ осередки горіння все ж вдалось ліквідувати, тим самим врятувавши оселі мирних громадян.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, в результаті російського обстрілу Сумської області постраждало двоє місцевих жителів.

Ми також повідомляли, що 4 грудня російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України