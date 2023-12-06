В Сумской области спасатели дважды попали под обстрелы РФ (фото)

По данным ГСЧС, из-за вражеского удара возник пожар в одном из населенных пунктов Шосткинского района.

"Горение происходило в жилом секторе. Во время тушения пожара спасатели вынуждены были дважды срочно покидать место происшествия, поскольку начинались повторные вражеские обстрелы", - сообщили в службе.

Однако, несмотря на атаки РФ очаги горения все же удалось ликвидировать, тем самым спасши дома мирных граждан.

Обстрелы Сумской области

Напомним, сегодня, 6 декабря, в результате российских обстрелов Сумской области пострадали двое местных жителей.

Мы также сообщали, что 4 декабря российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.

К тому же, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 28 ноября. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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