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У Сумській області російська ДРГ розстріляла двох осіб

Фото ілюстративне: у Сумській області російська ДРГ розстріляла двох осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська розвідувально-диверсійна група проникла у Сумську області зранку 27 січня. ДРГ розстріляла двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

"Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади", - йдеться у повідомленні.

Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Жителів прикордоння Сумської області знову закликали евакуюватися у безпечніші райони.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя”, - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з початку 2024 року російські ДРГ намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Раніше військові попереджали про загрозу ДРГ у Сумській області та наголошували, що біля кордону з РФ досі небезпечно.

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