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У Чернігівській області російська ДРГ розстріляла авто, загинув чоловік

Семенівка, Четвер 11 січня 2024 13:44
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У Чернігівській області російська ДРГ розстріляла авто, загинув чоловік Фото: у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла авто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ДРГ у Чернігівській області розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Інформацію про обстріл підтвердив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко. За його словами, інцидент стався близько 5:00 вчора, 10 січня, між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади. Відстань звідти до кордону з Росією складає трохи більше 500 метрів.

У Чернігівській області російська ДРГ розстріляла авто, загинув чоловік

скриншот deepstatemap.live

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - повідомив Сергієнко.

За його словами, загиблий був 1961 року народження та працював водієм шкільного автобуса.

Українські військові поки не коментували ситуацію.

Ситуація у Чернігівській області

Російська армія окупувала північну частину Чернігівської області у лютому-березні 2022 року. Українські військові звільнили регіон у квітні того ж року.

Наразі російські загарбники часто обстрілюють прикордонні території Чернігівської області. Фіксуються спроби прориву російських диверсантів.

Наймасштабніший удар по Чернігову стався 19 серпня. Окупанти випустили балістику по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Через російський удар загинули семеро осіб, близько 150 людей постраждали.

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