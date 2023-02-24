В Сумській області росіяни протитанковою ракетою обстріляли маршрутку: є потерпілі

Сьогодні, 24 лютого, в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
За даними ОВА, о 16.36 військові РФ з території Росії за допомогою протитанкової керованої ракети в районі с. Водолаги Хотінської громади обстріляли цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми.
"Внаслідок терористичного обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи", - повідомили в адміністрації.
Наразі відомо, що постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні. Їм було попередньо діагностовано контузію.
"Обставини події встановлюються", - додали в ОВА.
Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області.
Крім того, росіяни обстріляли дитячий садок у Херсоні. В результаті чого трапилась пожежа.
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