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В Сумській області росіяни протитанковою ракетою обстріляли маршрутку: є потерпілі

Фото: росіяни ракетою обстріляли маршрутку в Сумській області (рута auto ria com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 лютого, в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, о 16.36 військові РФ з території Росії за допомогою протитанкової керованої ракети в районі с. Водолаги Хотінської громади обстріляли цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми.

"Внаслідок терористичного обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи", - повідомили в адміністрації.

Наразі відомо, що постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні. Їм було попередньо діагностовано контузію.

"Обставини події встановлюються", - додали в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області.

Крім того, росіяни обстріляли дитячий садок у Херсоні. В результаті чого трапилась пожежа.

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