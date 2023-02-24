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В Сумской области россияне противотанковой ракетой обстреляли маршрутку: есть потерпевшие

Фото: россияне ракетой обстреляли маршрутку в Сумской области (рута auto ria com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 февраля, в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. В результате чего есть четверо пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По данным ОВА, в 16.36 военные РФ с территории России посредством противотанковой управляемой ракеты в районе с. Водологи Хотинского общества обстреляли гражданское маршрутное такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы.

"В результате террористического обстрела травмы получили четыре гражданских лица", - сообщили в администрации.

Известно, что пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу. Им была предварительно диагностирована контузия.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ОВА.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии приграничья Сумской области.

Кроме того, россияне обстреляли детский сад в Херсоне. В результате чего произошел пожар.

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