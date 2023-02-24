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Війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області

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Сумська область, П'ятниця 24 лютого 2023 18:29
Війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 лютого, російські окупаційні війська обстріляли із ствольної артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 11:33 до 12:05 було зафіксовано 14 "прильотів" зі ствольної артилерії в районі села Бояро-Лежачі.

За даними військових, втрат серед особового складу та техніки немає. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли п'ять громад на Сумщині.

Крім того, 22 лютого російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.

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