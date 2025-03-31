У Сумській області росіяни у 20 разів збільшили застосування ударних дронів, - ОВА
У Сумській області російські війська у 20 разів збільшили застосовувати ударних безпілотників. Також у 5 разів збільшилося руйнування житла та цивільної інфраструктури.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
"У Сумській області ворог у 20 разів більше став застосовувати безпілотники, у 5 разів збільшилось руйнування житла, цивільної інфраструктури", - розповів Артюх.
Зокрема, за його словами, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів було поранено чотирьох цивільних.
"Зокрема, через удари КАБами у Краснопільській громаді були зруйновані житлові будинки та постраждало три людини. Також поранено одну людину через удар FPV-дрона", - додав глава ОВА.
Артюх також зазначив, що на територію області заходять ДРГ ворога, росіяни активізували штурмові дії та намагаються у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад.
Ситуація у Сумській області
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів.
За даними Зеленського, загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.
Після цього голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в інтерв'ю РБК-Україна поділився оцінкою сил та потенційних загроз з боку Російської Федерації щодо можливого нового наступу.
Окрім того, днями у Міноборони РФ заявили, що російська армія нібито захопила населений пункт Веселівка Сумської області.
У Держприкордонслужбі прокоментували заяву Росії та пояснили, яка насправді ситуація на кордоні в Сумській області.
Водночас Зеленський розповів, що ЗСУ продовжують активні дії на території Росії. Це ускладнює просування ворога до Сумської області.
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