UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Сумській області прориву кордону росіянами не фіксується, - ОВА

Фото: у Сумській області прориву кордону росіянами не фіксується (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прориву кордону російськими військами у Сумській області не фіксується. Однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Як повідомляється, під час засідання Ради оборони Сумської області під головуванням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха розглядалися питання безпекової ситуації, проведення мобілізації в області, облаштування блок-постів.

"Як повідомило членам ради оборони області військове керівництво, станом на сьогодні прориву ворогом кордону в межах Сумської області немає. Піхотні групи ворога намагаються зайти на територію Сумської області й по них наноситься комплексне вогневе ураження всіма можливими силами та  засобами ЗСУ, Сил безпеки", - зазначили в ОВА.

Там додали, що наразі на території області ворожі війська відсутні, однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій.

Зокрема, була спроба заходу ДРГ в Шосткинському районі.  У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив. 

Окрім того, росіяни продовжують завдавати по регіону авіаційні та ракетні удари, а також проводити заходи інформаційно-психологічного впливу.

Ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі стали ширити повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Як розповів керівник ЦПД Коваленко, загарбники намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

3 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Сьогодні у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьКордон з РФВійна в Україні