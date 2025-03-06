В Сумской области прорыва границы россиянами не фиксируется, - ОВА

Как сообщается, во время заседания Совета обороны Сумской области под председательством начальника Сумской ОГА Владимира Артюха рассматривались вопросы безопасности ситуации, проведения мобилизации в области, обустройства блок-постов.

"Как сообщило членам совета обороны области военное руководство, на сегодня прорыва врагом границы в пределах Сумской области нет. Пехотные группы врага пытаются зайти на территорию Сумской области и по ним наносится комплексное огневое поражение всеми возможными силами и средствами ВСУ, Сил безопасности", - отметили в ОВА.

Там добавили, что сейчас на территории области вражеские войска отсутствуют, однако сохраняется угроза проведения диверсионно-разведывательных действий.

В частности, была попытка захода ДРГ в Шосткинском районе. В результате боевого столкновения враг с потерями отступил.

Кроме того, россияне продолжают наносить по региону авиационные и ракетные удары, а также проводить мероприятия информационно-психологического воздействия.