В Сумской области прорыва границы россиянами не фиксируется, - ОВА

Прорыва границы российскими войсками в Сумской области не фиксируется. Однако сохраняется угроза проведения диверсионно-разведывательных действий врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Как сообщается, во время заседания Совета обороны Сумской области под председательством начальника Сумской ОГА Владимира Артюха рассматривались вопросы безопасности ситуации, проведения мобилизации в области, обустройства блок-постов.

"Как сообщило членам совета обороны области военное руководство, на сегодня прорыва врагом границы в пределах Сумской области нет. Пехотные группы врага пытаются зайти на территорию Сумской области и по ним наносится комплексное огневое поражение всеми возможными силами и средствами ВСУ, Сил безопасности", - отметили в ОВА.

Там добавили, что сейчас на территории области вражеские войска отсутствуют, однако сохраняется угроза проведения диверсионно-разведывательных действий.

В частности, была попытка захода ДРГ в Шосткинском районе. В результате боевого столкновения враг с потерями отступил.

Кроме того, россияне продолжают наносить по региону авиационные и ракетные удары, а также проводить мероприятия информационно-психологического воздействия.