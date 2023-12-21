В Сумській області пролунали вибухи, ППО збила ворожий дрон

В Сумській області пролунали вибухи сьогодні ввечері, 21 грудня. Сили ППО збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram .

"Силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу “Шахед”", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів на кількох напрямках. В низці областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають знаходитись в укриттях.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора повідомлялось, що росіяни десять разів обстріляли Сумську область. В результаті ворожих атак було поранено місцевого чоловіка.