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В Сумской области раздались взрывы, ПВО сбила вражеский дрон

Сумская область, Четверг 21 декабря 2023 23:34
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В Сумской области раздались взрывы, ПВО сбила вражеский дрон Фото: ПВО сбила вражеский дрон в Сумской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сумской области раздались взрывы сегодня вечером, 21 декабря. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский БпЛА типа Шахед", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке дронов по нескольким направлениям. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Вчера сообщалось, что россияне десять раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак был ранен местный мужчина.

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Война России против Украины Сумская область ПВО
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