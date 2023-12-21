В Сумской области раздались взрывы, ПВО сбила вражеский дрон

В Сумской области раздались взрывы сегодня вечером, 21 декабря. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram .

"Силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский БпЛА типа Шахед", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке дронов по нескольким направлениям. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Вчера сообщалось, что россияне десять раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак был ранен местный мужчина.