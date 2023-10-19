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В Сумській області призначили нового керівника ТЦК: що про нього відомо

Фото: Валерій Васянович, голова Сумського обласного ТЦК (facebook.com/SumTCK)
Автор: Володимир Костирін

Сумський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримав нового керівника. Ним став полковник Валерій Васянович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сумського обласного ТЦК та СП.

Офіцер очолив у четвер Сумський обласний "військкомат" за наказом командувача Сухопутних Військ Збройних сил України.

Що відомо про нового голови Сумської обласної ТЦК

Валерій Михайлович Васянович - уродженець Шостки Сумської області. Він народився 1972 року. Навчався у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі, яке закінчив 1994 року.

Свою військову кар'єру пройшов від командира взводу до 292 танкового полку до командира окремої піхотної бригади, передали в Службі зв'язків із громадськістю Сумського ОТЦК та СП.

Валерій Васянович застав початок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, служачи у 165-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Офіцер брав участь у захисті Чернігова.

За бездоганне виконання військових та службових обов'язків він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іншими нагородами.

У лютому цього року Васяновича був призначений командиром окремої піхотної бригади.

Валерій Васянович (фото: facebook.com/SumTCK)

Раніше повідомлялося, що днями на Львівщині призначили нового начальника ТЦК - ним став полковник Артур Ніязов.

Нагадаємо також, що на початку жовтня в Івано-Франківській та Волинській областях призначено нових керівників ТЦК. Перший прибув прямо з фронту, другий – воював в АТО і був миротворцем у Косові.

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Сумська областьТЦК