Перші призначення. У військкоматах в двох областях України нові керівники

В Івано-Франківській та Волинській областях призначено нових керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перший прибув прямо з фронту, другий - воював в АТО та був миротворцем у Косово.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: "Суспільне", Волинський обласний ТЦК та СП.

Івано-Франківська область

Новим керівником Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки став полковник Володимир Бабанін. Його представили у вівторок, 3 жовтня

Як пише "Суспільне", Бабанін - колишній командир 109 гірсько-штурмового батальйону 10 окремої бригади "Едельвейс", повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

"2 жовтня прибув безпосередньо з військ, які виконують завдання на лінії зіткнення. Напевно, як ніхто інший, розумію проблематику, з якою ми зіштовхуємося кожного дня. Тому моя діяльність на посаді начальника центру буде проходити під гаслом: "Все для перемоги", - розповів сам Бабанін.

Волинська область

Із 3 жовтня посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіймає полковник Михайло Близнюк.

"Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Михайла Близнюка призначено на посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні ТЦК та СП у Facebook.

До цього полковник Михайло Близнюк проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв’язку Оперативного командування "Північ".

"Був миротворцем у Косово. 3 2014-го відважно захищав Україну в АТО (ООС), де отримав поранення. Учасник оборони героїчної Чернігівщини", - додають в ТЦК.

Львівська область

Зазначимо, близько місяця тому, 4 вересня, за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було призначено і голову військкомату Львівської області. Ним став полковник Денис Чаюк.

Звільнення військкомів в Україні

11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. 17 серпня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про звільнення начальників ТЦК та СП.

Причиною для такого рішення стали корупційні скандали, пов'язані з головами військкоматів, зокрема, з начальником територіального центру комплектування Одеської області Євгеном Борисовим, у якого журналісти знайшли віллу в Іспанії. Після цього перевірки військкоматів ініціювали по всій території України.