У Львівській області призначили нового начальника ТЦК: хто ним став

У Львівській області призначили нового начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ним став полковник Артур Ніязов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов. Сьогодні нового керівника представлять колективу", - повідомив Козицький.

До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

"Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення - заступником командира військової частини А4767", - додав глава ОВА.

Звільнення Дениса Чаюка з посади начальника Львівського обласного ТЦК

Нагадаємо, попереднього очільника Львівського обласного ТЦК та СП, Героя України, полковника Дениса Чаюка звільнили через місяць після призначення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав відповідний наказ 6 жовтня.

Згідно з указом, полковник Чаюк звільнений з посади начальника Львівського ТЦК та СП та призначений на посаду заступника командира однієї з військових частин.

За час перебування Чаюка на посаді очолюваний ним ТЦК потрапив у скандал через те, що працівники Самбірського районного військкомату силоміць утримували в центрі комплектування чоловіка і били його.

А під час службової перевірки у начальника того ж районного ТЦК знайшли понад чотири мільйони гривень необґрунтованих активів.