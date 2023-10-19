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В Сумской области назначили нового руководителя ТЦК: что о нем известно

Фото: Валерий Васянович, глава Сумского областного ТЦК (facebook.com/SumTCK)
Автор: Владимир Костырин

Сумской областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получил нового руководителя. Им стал полковник Валерий Васянович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумского областного ТЦК и СП.

Офицер возглавил в четверг Сумской областной "военкомат" по приказу командующего Сухопутными Войсками Вооруженных сил Украины.

Что известно о новом главе Сумской областной ТЦК

Валерий Михайлович Васянович - уроженец Шостки Сумской области. Он родился в 1972 году. Учился в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище, которое окончил в 1994 году.

Свою военную карьеру прошел от командира взвода в 292 танковом полку до командира отдельной пехотной бригады, передали в Службе связей с общественностью Сумского ОТЦК и СП.

Валерий Васянович застал начало широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, служа в 165-м отдельном батальоне территориальной обороны города Новгород-Северский в Черниговской области. Офицер участвовал в защите Чернигова.

За безупречное исполнение военных и служебных обязанностей он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и другими наградами.

В феврале этого года Васянович был назначен командиром отдельной пехотной бригады.

Валерий Васянович (фото: facebook.com/SumTCK)

Ранее сообщалось, что на днях во Львовской области назначили нового начальника ТЦК - им стал полковник Артур Ниязов.

Напомним также, что в начале октября в Ивано-Франковской и Волынской областях назначены новые руководители ТЦК. Первый прибыл прямо с фронта, второй - воевал в АТО и был миротворцем в Косово.

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Сумская областьТЦК