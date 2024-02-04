В Сумській області прикордонники збили ворожий дрон

За даними відомства, прикордонний наряд виконував бойове завдання на одному із напрямків держрубежу та помітив наближення ворожого коптера.

"Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок влучного попадання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - сказано в повідомленні.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.

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