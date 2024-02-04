В Сумской области пограничники сбили вражеский дрон

По данным ведомства, пограничный наряд выполнял боевое задание в одном из направлений госграницы и заметил приближение вражеского коптера.

"Охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате точного попадания дрон-камикадзе взорвался в воздухе", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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