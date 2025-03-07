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У Сумській області прикордонники разом із ЗСУ зупинили ворожий штурм (відео)

Сумська область, П'ятниця 07 березня 2025 22:14
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У Сумській області прикордонники разом із ЗСУ зупинили ворожий штурм (відео) Фото: у Сумській області прикордонники разом із ЗСУ зупинили ворожий штурм (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм у Сумській області. Російські окупанти намагалися прорватися через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Ворог спробував прорватися через кордон - група з трьох окупантів перетнула межу й рушила до українських позицій. Однак їхня атака закінчилася швидко: оператори БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили ціль, а мінометники прикордонників влучно відпрацювали по ворогу", - йдеться в дописі під відео.

Ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі стали ширити повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Як розповів керівник ЦПД Коваленко, загарбники намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

3 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Вчора у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.

Як зазначили в Сумській ОВА, прориву кордону російськими військами у Сумській області не фіксується. Однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій ворога.

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