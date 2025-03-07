ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Сумской области пограничники вместе с ВСУ остановили вражеский штурм (видео)

Сумская область, Пятница 07 марта 2025 22:14
UA EN RU
В Сумской области пограничники вместе с ВСУ остановили вражеский штурм (видео) Фото: в Сумской области пограничники вместе с ВСУ остановили вражеский штурм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм в Сумской области. Российские оккупанты пытались прорваться через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Враг попытался прорваться через границу - группа из трех оккупантов пересекла границу и двинулась к украинским позициям. Однако их атака закончилась быстро: операторы БПЛА подразделения РУБпАК "Прайм" обнаружили цель, а минометчики пограничников точно отработали по врагу", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на границе Сумской области

Напомним, в конце февраля в сети стали распространять сообщения о том, что российские оккупанты якобы совершили прорыв в селе Новенькое Сумской, но позже эта информация была опровергнута.

Как рассказал руководитель ЦПД Коваленко, захватчики пытаются осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.

3 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на границе Сумской области в направлении н.п. Новенькое, чтобы попытался перерезать логистические пути ВСУ.

Вчера в ЦПД сообщили, что на пограничной зоне в Сумской области продолжаются боевые действия со штурмовыми группами российских оккупантов.

Как отметили в Сумской ОВА, прорыва границы российскими войсками в Сумской области не фиксируется. Однако сохраняется угроза проведения диверсионно-разведывательных действий врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область ДПСУ Вооруженные силы Украины Война в Украине Пограничники
NEWS
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
DAILY
Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США